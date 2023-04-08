"Запропонував 70 на 30": Вірастюк потролив Усика після зриву поєдинку проти Ф'юрі – фото
Джерело:інстаграм Вірастюка
Колишній стронгмен зустрівся з Олександром і жартома заявив про готовність дати бій боксеру. Василь у 2004 році був визнаний "найсильнішою людиною світу".
Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку
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У підсумку сторони завершили перемовини та оголосили, що поєдинку не буде. Після цього Усик взяв паузу у тренуванні та поїхав додому в Київ.
Там боксер зустрівся із відомим стронгменом Василем Вірастюком, який у 2004 році отримав титул "Найсильніша людина світу". Колишній спортсмен та чинний народний депутат поділився спільним знімком з Усиком та потролив нашого чемпіона.
Запропонував Сашку 70 на 30. Єдиний погляд у світі, який він не витримує,
– написав Вірастюк.
Таким чином Василь натякнув на зухвалу заяву Тайсона Ф'юрі, який вимагав нечесний розподіл призових за бій з Усиком в намаганні зірвати поєдинок. Усик тоді погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів на допомогу Україні.
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Втім, як виявилось, британець не мав наміру навіть за такий подарунок виходити на ринг. Тепер Усик має провести захист титулу WBA проти Даніеля Дюбуа.