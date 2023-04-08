"Запропонував 70 на 30": Вірастюк потролив Усика після зриву поєдинку проти Ф'юрі – фото

Колишній стронгмен зустрівся з Олександром і жартома заявив про готовність дати бій боксеру. Василь у 2004 році був визнаний "найсильнішою людиною світу".

Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку

До теми Погана копія Мохаммеда Алі: Усик порівняв скандального Ф'юрі з легендою боксу

У підсумку сторони завершили перемовини та оголосили, що поєдинку не буде. Після цього Усик взяв паузу у тренуванні та поїхав додому в Київ.

Там боксер зустрівся із відомим стронгменом Василем Вірастюком, який у 2004 році отримав титул "Найсильніша людина світу". Колишній спортсмен та чинний народний депутат поділився спільним знімком з Усиком та потролив нашого чемпіона.

Запропонував Сашку 70 на 30. Єдиний погляд у світі, який він не витримує,

– написав Вірастюк.

Таким чином Василь натякнув на зухвалу заяву Тайсона Ф'юрі, який вимагав нечесний розподіл призових за бій з Усиком в намаганні зірвати поєдинок. Усик тоді погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів на допомогу Україні.

Читайте також Усик поїде до Британії: український чемпіон висловився про майбутній поєдинок з Дюбуа

Втім, як виявилось, британець не мав наміру навіть за такий подарунок виходити на ринг. Тепер Усик має провести захист титулу WBA проти Даніеля Дюбуа.

Важливо знати. Олександр Усик провів 20 поєдинків на професійному рівні і всі виграв. Наразі він є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. У свою чергу на рахунку Дюбуа теж 20 боїв, з яких він виграв 19.