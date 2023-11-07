У квітні Шакур Стівенсон переможно дебютував у легкій вазі, тож тепер він націлений на гучні бої. Серед потенційних суперників 26-річного американця – досвідчений українець Василь Ломаченко, однак узгодити поєдинок поки не вдається.

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За словами Стівенсона, Ломаченку пропонували за поєдинок з ним найбільший у кар'єрі гонорар. Незважаючи на це, Лома нібито відповів відмовою.

Стівенсон: Я б із задоволенням провів бій проти Ломаченка

Як я вже казав, я б із задоволенням провів бій проти Ломаченка. Не знаю, чому все складається так, що ми не б'ємося. Чув, що йому запропонували найбільший гонорар у кар'єрі, але він відмовився. Сподіваюся, бій відбудеться у майбутньому,

– розповів Стівенсон.

Важливо. Стівенсон володів чемпіонськими титулами в напівлегкій та другій напівлегкій вазі, однак вирішив піднятися у більш престижний легкий дивізіон. Шакур виграв усі 20 боїв на професіональному ринзі.

Ломаченко також провів 20 поєдинків, але тричі був переможеним. Попереднього разу Василь виходив у ринг у травні цього року, тоді він вдруге не використав нагоду стати абсолютним чемпіоном світу, програвши американцеві Девіну Хейні.

Додамо, що найбільший на даний момент гонорар у своїй кар'єрі Ломаченко отримав за об'єднавчий поєдинок з американцем Теофімо Лопесом, якому він програв три чемпіонські пояси. Тоді Василь розбагатів на 3,25 мільйона доларів.