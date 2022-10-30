Ломаченко звернувся до українців після перемоги над Ортісом: відео

Український боксер Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса в бою 29 жовтня. Після поєдинку він звернувся до українських вболівальників.

Ломаченко прокоментував свою перемогу над Ортісом. Бій тривав усі 12 раундів, а Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів.

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"Я щасливий повернутися в ринг. Дякую за підтримку моїм вболівальникам. Хочу подякувати Ісусу Христу, моїй команді, моєму батькові, моєму менеджеру, моїй сім'ї", – заявив Ломаченко одразу після бою.

Журналіст також в нього спитав, як йому була підтримка в залі. Адже там було чимало вболівальників з українською символікою. Та й сам Ломаченко виходив в ринг з українським прапором.

"Це неймовірно. Дуже дякую. Дякую, Україно", – звернувся Ломаченко до вболівальників.

Варто відзначити, що коментар Ломаченко дав англійською мовою.

Відео звернення Ломаченка до вболівальників