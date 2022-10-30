Василь Ломаченко 29 жовтня (ніч на 30 жовтня в Україні) провів бій проти Джемейна Ортіса. Цей поєдинок відбувся в Нью-Йорку в "Медісон сквер гарден".

Детальніше Ломаченко переміг Ортіса та кинув виклик абсолютному чемпіону світу

З підтрибунного приміщення Ломаченко виходив з-за завіси, зробленою в кольорах українського прапора. Окрім того, дівчата перед його виходом пронесли прапор України.

Ломаченко вийшов у боксерському халаті. А на ньому були два прапори на рукавах – на лівій руці прапор України, а на правій – міста Білгород-Дністровський, звідки родом Ломаченко.

Окрім того, ці два прапори були й на боксерських рукавичках Ломаченка під час бою. Також прапор України був і на боксерських шортах Ломаченка збоку.

Відео виходу Ломаченка на ринг

Вже після бою Ломаченко загорнувся в прапор України