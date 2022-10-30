Бій Ломаченко – Ортіс став останній на вечорі боксу в Нью-Йорку в "Медісон сквер гарден". Боксери провели на рингу усі 12 раундів.

Детальніше Ломаченко переміг Ортіса та кинув виклик абсолютному чемпіону світу

Під час бою боксери активно йшли в атаки. Але здобути дострокову перемогу чи відправити суперника в нокдаун жодному з них не вдалося.

Переможця визначали судді. Усі троє віддали перемогу Ломаченку – 115:113, 116:112, 117:111.

Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Ортіс

Для Ломаченка – це 17-а перемога на професійному ринзі. І після цього він кинув виклик Девіну Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу. Сам боксер теж був присутній в залі серед глядачів, а після бою піднявся в ринг.