В дусі пропаганди: Ломаченко виклав черговий ганебний ролик про Києво-Печерську лавру – відео

Василь продовжує служити УПЦ МП та звинувачувати Україну в розколі церкви. На цей раз боксер вирішив поділитися в соцмережах пропагандистським відео про головний храм Києва.

Боксер з українским паспортом Василь Ломаченко хоч і повертається на ринг у травні, але не залишає свою пропагандистську діяльність в релігійній сфері. Останнім часом спортсмен став рупором проросійської УПЦ МП.

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На своїй сторінці в інстаграм Василь постійно публікує відео, в яких намагається відбілити репутацію прихильників російського тероризму та звинуватити ПЦУ у розколі цервки. Черговий пост Ломаченка був пов'язаний із виселенням УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

Пробите чергове дно

Спортмун у проросійському ключі показав ролик із в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрита Авраамія, в якому він пояснює виселення УПЦ МП. Водночас на ролик накладені кадри від протестувальників з метою очернити репутацію противників московських посіпак.

Те саме вІдео зі сторінки Ломаченка:

Особливу увага Ломаченко приділив жіночці-прихильниці УПЦ МП, яка чомусь опинилась серед протестувальників і почала молитися на вулиці. Як і багато московських пропагандистів, Василь показав її у ролі жертви.

Саме тому це божевілля і відбувається у нас. Не хочу нікого вчити та дорікати, але ця дівчина, котра стоїть на колінах – це чиясь донька, мати, сестра тощо… Спробуйте подивитись на цю ситуацію наче це ваша близька людина стоїть замість цієї дівчини. Тут не треба бути віруючим чи ні просто є прості людські розуміння! Дуже прикро за цим спостерігати. Ще не пізно, давайте будемо трохи добріше один до одного, може у нас це вийде! Мир Всім! З Богом,

– написав Василь.

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Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України

Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників російського геноциду в Україні. Більшість з них намагались подати розв'язану ними війну як боротьбу саме за Києво-печерську лавру.

Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України. Та і сам боксер не ставить на місце адептів "руського міра" та не називає Росію країнею-терористкою.

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Натомість раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

Як Ломаченко пропагує проросійські наративи: