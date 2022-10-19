Василь Ломаченко 29 жовтня в Нью-Йорку проведе бій проти Джемейна Ортіса. В рамках підготовки до бою він дав інтерв'ю, де серед іншого розповів і про війну в Україні.

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За словами Ломаченка, коли почалася війна, він перебував у Греції. Та одразу повернутися до України не було змоги, адже всі авіарейси було скасовані. Тому він спочатку полетів до Румунії, вже та машиною дістався до річки, де човном дістався додому. А після цього і сам приєднався до сил самооборони.

"Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни", – розповів Ломаченко.

Через війну боксер відклав підготовку до наступних боїв, адже ніхто не знав, яка ситуація буде надалі.

"Дуже важко, коли лягаєш спати й чуєш сирени, біжиш до підвалу. І ніхто не знає, як довго там доведеться бути. Цей момент змінює наше життя в країні. Коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію, ти можеш пристосуватися до війни. Але діти...", – зізнався боксер.

Та згодом ситуація стала покращуватися. Україна досягла певних успіхів на фронті, коли військові почали звільняти окуповані росіянами міста та села.

"У Перші два – три місяці були захоплені велика кількість міст, населених пунктів в нашій країні. І розуміння, що буде далі, не було. Але наступив момент, коли ситуація почала нібито прояснюватися. Нашим військовим вдалося відбивати території. Наші військові пішли у наступ. Тоді вже стало зрозуміло, що все складеться добре", – розповів Ломаченко.