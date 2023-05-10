Я хотів завоювати світ, я мав велике его, – Ломаченко назвав бій, який змінив усе його життя

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Але у бою проти Теофімо Лопеса не скористався нагодою.

20 травня в українського боксера буде ще один шанс стати найкращим у легкій вазі. Однак цього разу йому доведеться битись проти ще більш потужного Девіна Хейні, який володіє усіма чемпіонськими поясами.

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Ломаченко: Я лягаю спати та встаю з цією мрією про абсолютне чемпіонство

Напередодні поєдинку Василь Ломаченко пригадав бій проти Теофімо Лопеса та поразку від американця. Боксер із українським паспортом зізнався, що це фіаско змінило його життя.

Я лягаю спати та встаю з цією мрією про абсолютне чемпіонство. Важливо те, що трапилося в моєму житті останнім часом. Я програв свої три пояси, але виграв щось набагато більше за титули. Все обернулося дуже добре для мене, зараз я розумію це. Я став іншою людиною. Я хотів завоювати світ, я мав велике его, але після поразки я почав інакше на себе дивитися,

– заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що Лопес здобув перемогу над Ломаченком за одноосібним рішенням суддів. Після чого Тео не зміг вже у своєму першому бою захистити чемпіонські титули, які у нього відібрав Джордж Камбосос. Але і той вже у своєму першою поєдинку програв їх Девіну Хейні, а в реванші не зміг забрати назад. Хоча замість Хейні із австралійцем повинен був побитись якраз Ломаченко. Однак Василь відмовився від бою, адже став до лав тероборони рідного міста на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

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Напередодні поєдинку Хейні почав все більше звинувачувати Ломаченка. першу у тому, що українець не займається продажем та розкруткою бою, а вже пізніше через те, що Василь уникав поєдинку з ним із 2019-го року.