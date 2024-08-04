Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка, вже розповідав про майбутнє українця у ринзі. В одному з інтерв'ю, володар титулів за версію IBO та IBF, зізнався коли планує повернутись у ринг.

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Плани Ломаченка на майбутнє

Як відомо, боксер вирішив зробити паузу та відпочити після тріумфального бою у травні проти австралійця Камбососа. Українець розповів, що планує повернутись на ринг у 2025 році.

Я хочу повернутися наступного року. Зараз я планую відпочити, а всіма боксерськими справами займуся в новому році,

– заявив Ломаченко.

Зазначимо, що 36-річний боксер відмовився від бою з Джервонтою Девіса. За словами Боба Арума, промоутера Ломаченка, цей бій не принесе багато прибутку, а для спортсменів бокс – це бізнес.

Також повідомляли про те, що міг відбутись бій Ломаченко – Стівенсом, але через певний час Василь вийшов з перемовини щодо поєдинку.