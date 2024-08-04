Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, уже рассказывал о будущем украинца в ринге. В одном из интервью, обладатель титулов по версии IBO и IBF, признался когда планирует вернуться в ринг.

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Планы Ломаченко на будущее

Как известно, боксер решил сделать паузу и отдохнуть после триумфального боя в мае против австралийца Камбососа. Украинец рассказал, что планирует вернуться на ринг в 2025 году.

Я хочу вернуться в следующем году. Сейчас я планирую отдохнуть, а всеми боксерскими делами займусь в новом году,

– заявил Ломаченко.

Отметим, что 36-летний боксер отказался от боя с Джервонтой Дэвиса. По словам Боба Арума, промоутера Ломаченко, этот бой не принесет много прибыли, а для спортсменов бокс – это бизнес.

Также сообщали о том, что мог состояться бой Ломаченко – со Стивенсом, но через некоторое время Василий вышел из переговоров о поединке.