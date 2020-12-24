Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик втратили позиції у рейтингу P4P за версією ESPN. Ломаченко та Усик втратили по одній позиції.

В оновленому рейтингу ESPN Василь Ломаченко та Олександр Усик зайняли 7 і 8 місця відповідно. У попередньому рейтингу українці займали 6 і 7 місця відповідно.

До речі The Ring вперше включив Усика у рейтинг важковаговиків: яка позиція в українця

У рейтинг не потрапив володар титулів WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа.

Рейтинг P4P за версією ESPN

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – напівсередня вага Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – середня вага Наоя Інуе (19-0, 16 КО) – найлегша вага Еррол Спенс (26-0, 21 КО) – напівсередня вага Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легка вага Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – важка вага Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) – легка вага Олександр Усик (17-0, 13 КО) – важка вага Хуан Франциско Естрада (40-3, 27 КО) – перша найлегша вага Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) – середня вага

Як українці провели 2020 рік

Усик та Ломаченко провели тільки по одному поєдинку у 2020 році. Василь Ломаченко несподівано програв Теофімо Лопесу та втратив титули WBC, WBA, WBO.

Водночас Олександр Усик рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.