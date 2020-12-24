Усик і Ломаченко опустилися у рейтингу P4P
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик втратили позиції у рейтингу P4P за версією ESPN. Ломаченко та Усик втратили по одній позиції.
В оновленому рейтингу ESPN Василь Ломаченко та Олександр Усик зайняли 7 і 8 місця відповідно. У попередньому рейтингу українці займали 6 і 7 місця відповідно.
До речі The Ring вперше включив Усика у рейтинг важковаговиків: яка позиція в українця
У рейтинг не потрапив володар титулів WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа.
Рейтинг P4P за версією ESPN
- Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – напівсередня вага
- Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – середня вага
- Наоя Інуе (19-0, 16 КО) – найлегша вага
- Еррол Спенс (26-0, 21 КО) – напівсередня вага
- Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легка вага
- Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – важка вага
- Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) – легка вага
- Олександр Усик (17-0, 13 КО) – важка вага
- Хуан Франциско Естрада (40-3, 27 КО) – перша найлегша вага
- Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) – середня вага
Як українці провели 2020 рік
Усик та Ломаченко провели тільки по одному поєдинку у 2020 році. Василь Ломаченко несподівано програв Теофімо Лопесу та втратив титули WBC, WBA, WBO.
Водночас Олександр Усик рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору.
Що таке рейтинг P4P?Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії. Рейтинг P4P складають декілька видань. Найавторитетніший – журнал The Ring. Також ідентичний рейтинг виходить у TBRB, BoxRec, BWAA та ESPN.
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