"Хоче повернути титули": Ломаченко вперше від початку війни заговорив про повернення на ринг

Василь Ломаченко продовжує залишатись в Україні та допомагати поза рингом у війні проти росії. Промоутер українського боксера Тодд Дебеф ледь не вперше заговорив про повернення Ломаченка на ринг.

Дебеф: Ми поважаємо рішення Ломаченка

Тодд Дебеф в інтерв'ю запевнив, що команда поважає рішення Василя Ломаченка відмовитись від бою титульного бою проти Джорджа Камбососа. Нагадаємо, що українця у цьому поєдинку замінив Девін Хейні, який відібрав чемпіонські пояси в австралійця.

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Промоутер заявив, що Ломаченко вперше від 24 лютого зачепив питання повернення на ринг. Начебто Василь готовий провести бій у жовтні 2022 року.

Ми поважаємо рішення Ломаченка залишитись в Україні під час війни. Тому ми не готували для нього жодних поєдинків. Ми чекали на його рішення, і в результаті представник Ломаченка сказав, що Василь готовий битися в жовтні,

– розповів Дебеф.

"Він дуже хоче повернути свої титули"

Наразі команді потрібно подивитись на фізичну форму українського боксера, адже він фактично рік був без поєдинків. За словами промоутера, Ломаченко з тих, хто може вийти на ринг вже наступного дня після пропозиції щодо титульного бою.

Він такий хлопець, що якщо йому запропонувати завтра битися з Девіном Хейні за всі титули, то Ломаченко погодиться. Він дуже хоче повернути свої титули,

– запевнив промоутер українця.

Цікаво, що попереду у нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні реванш із Джорджем Камбососом. Австралієць прагне повернути втрачені титули. Для цього Камбосос вже навіть активував опцію реваншу, який теж повинен відбутись перед рідними уболівальниками Джорджа.

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