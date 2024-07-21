Запекле протистояння все ж може відбутися: Ломаченко прибув на перемовини з Джервонтою

Василь Ломаченко прибув до Лос-Анжелесу. Він повинен зустрітися з Джервонтою Девісом, щоб обговорити можливий бій.

Джервонта Девіс кинув виклик Василь Ломаченко після того, як нокаутував Френка Мартіна. Наступний бій український боксер може провести саме проти "Танка".

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Ломаченко провів перемовини з Джервонтою

Український боксер спеціально прибув до США на зустріч з "Танком".

За наявною інформацією, спілкування між боксерами перервалося. Раніше менеджер Ломаченка повідомив, що українець не вийде на ринг до кінця 2024 року через відсутність мотивації.

Останній бій Василя Ломаченка був у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа за пояс IBF у легкій вазі, який він виграв, нокаутувавши суперника.

Відзначимо, що про наміри провести бій з Ломаченко також заявляли чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та непереможений мексиканець Вільям Зепеда.