Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон прокоментував чому українець не обрав битись з ним. Також боксер зазначив, що Ломаченко гарний боєць і визнає його заслуги.
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Шакур про Ломаченко
Американець вважає, що він може здобути у очній зустрічі з українським боксером легку перемогу. Нещодавно Шакур за рішенням суддів переміг у Нью-Джерсі Артема Арутюняна.
Це був би найлегший бій у моєму житті. Це ніби відібрати цукерку у дитини. Він знає це, тому і вибрав Камбососа. Однак він один із великих бійців, я висловлю йому повагу,
– заявив Стівенсон.
Нагадаємо, що 12 травня Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг австралійця Камбососа. Український боксер виборов два титули IBO та IBF у легкій вазі.
Повідомляють, що представники Ломаченка та Джервонти Девіса ведуть переговори на рахунок можливого бою. Поєдинок може відбутись в листопаді 2024 року.