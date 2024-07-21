У п'ятницю, 19 липня, у Львові сталась трагедія. На відому педагогиню та мовознавицю Ірину Фаріон був скоєний замах біля її будинку. Жінка померла у лікарні через кульові поранення у голову.

До теми Вбивство Ірини Фаріон: чим відома мовознавиця та колишня нардепка

Реакція Катерини Усик

Ірина Дмитрівна мала досить контраверсійну репутацію та чимало разів опинялась у скандальних ситуаціях. Тим не менш, українська спільнота висловлює співчуття через вбивство філологині, яка активно відстоювала права та чистоту української мови.

Згадала про пані Фаріон і дружина Олександра Усика. В сторіз на своїй сторінці в інстаграм Катерина опублікувала допис 24 Каналу про Ірину та емоційно прокоментувала вбивство педагогині.

Дуже потужна жінка була… Ніхто не має права вбивати жінок та дітей! Взагалі людей,

– написала Катерина.

Конфлікт Усик та Фаріон

Нагадаємо, що Ірина Фаріон мала тривалий конфлікт із Олександром Усиком. Ще у 2020 році вона розкритикувала боксера за участь у російському пропагандистському фільмі про церкву.

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Пізніше їх спір відновився через резонансні заяви Ірини Дмитрівни про російськомовних військових. Усик назвав Фаріон "агенткою Кремля".

Та пізніше категорично спростувала будь-які можливості помиритися із Олександром. Фаріон вимагала від Усика, щоб він попросив вибачення перед Україною за службу московським попам.