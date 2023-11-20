Український боксер виграв золото чемпіонату Європи для Молдови: на турнірі виступали росіяни

Василь Чеботар став чемпіоном Європи з боксу у віковій категорії U-22. Щоправда, виграв цю нагороду він не для України, а для Молдови.

У Чорногорії пройшов молодіжний чемпіонат Європи з боксу, в якому брали участь спортсмени до 22 років. Успішно виступив у турнірі й українець Василь Чеботар.

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Чеботар виграв золото чемпіонату Європи

21-річний Чеботар здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 71 кг. Щоправда, виграв він медаль не для України, а для Молдови, яку представляв на турнірі.

Україна ігнорувала цей турнір, оскільки в ньому брали участь 13 російських спортсменів, ще й під прапором Російської Федерації.

Турнір проходив під егідою Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA), якою керує росіянин Умар Кремльов.

Василь Чеботар у попередніх боях представляв Україну – боксер проживає в Одесі. Однак місцем народження спортсмена є молдовське місто Тирасполь.