У Чорногорії пройшов молодіжний чемпіонат Європи з боксу, в якому брали участь спортсмени до 22 років. Успішно виступив у турнірі й українець Василь Чеботар.
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Чеботар виграв золото чемпіонату Європи
21-річний Чеботар здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 71 кг. Щоправда, виграв він медаль не для України, а для Молдови, яку представляв на турнірі.
Україна ігнорувала цей турнір, оскільки в ньому брали участь 13 російських спортсменів, ще й під прапором Російської Федерації.
Турнір проходив під егідою Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA), якою керує росіянин Умар Кремльов.