Вашингтон у ніч з 17 на 18 лютого на власному паркеті приймав Денвер у рамках регулярного чемпіонату НБА. Український баскетболіст Олексій Лень провів доволі хороший матч та долучився до звитяги господарів.

Баскетболісти Вашингтона провалили початок зустрічі – 24:41, але вже у двох наступних чвертях здобули перемогу – 46:23 та 30:29 відповідно. Остання чверть залишилась за Денвером, але цього було замало для перемоги – 30:35. У підсумку – 130:128 важлива перемога для Вашингтона.

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Мінімальна звитяга

Свій час на паркеті за Вашингтон отримав й Олексій Лень. Українець провів у матчі 17 хвилин 37 секунд, за цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив одну передачу та 8 підбирань. Також запам'ятався однією втратою м'яча, одним блок-шотом та 3-а втратами м'яча.

Лень став 6-м за результативністю у складі господарів. Найкращим баскетболістом зустрічі став гравець Денвера Джамал Мюррей – 35 очок.

Для Вашингтона ця звитяга стала 9-ю у сезоні НБА при 17-х поразках. Клуб Леня йде 13-м у таблиці Східної конференції. Денвер – 8-й у Західній конференції.

Наступний матч Вашингтон зіграє 21 лютого на виїзді проти Портленда.

Вашингтон – Денвер відеоогляд