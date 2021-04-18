Вашингтон з Ленем розгромив колишній клуб Михайлюка у НБА

Вашингтон у ніч з 17 на 18 квітня зустрівся з аутсайдером Детройтом у НБА. Клуб Олексія Леня здобув четверту перемогу поспіль у сезоні.

Клуби показували однаковий рівень баскетболу у першій чверті – 27:27. А вже у наступних не було рівних Вашингтону.

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Вашингтон – Детройт 121:100 (27:27, 34:28, 32:25, 28:20)

Господарі продовжили переможну серію до чотирьох поспіль поєдинків. Свій внесок у звитягу приніс український центровий Олексій Лень. Баскетболіст провів на паркеті не так багато – 6 хвилин 40 секунд. За цей час він набрав 8 очок, запам'ятався 3 втратами м'яча та одним персональним фолом.

Клуб Леня підійнявся на 11 місце у таблиці Східної конференції. Тепер у Вашингтона 23 перемоги та 33 поразки. Їх суперник Детройт продовжує залишатись на дні – остання 15 сходинка у цій же конференції.

Наступний матч у НБА для Вашингтона стане українським дербі. Лень зустрінеться з Оклахомою Святослава Михайлюка. Поєдинок відбудеться 20 квітня.

Вашингтон – Детройт відеоогляд