Ваші фанати дуже багаті, – воротар Арсеналу зібрав 17 фунтів монетами, якими його закидали

Воротар Арсеналу Аарон Ремсдейл розповів історію, як він зібрав монети, якими його під час гри закидали вболівальники Лідса. У підсумку вийшла значна сума.

Інцидент стався у 18-у турі АПЛ 18 грудня. В цей день Арсенал грав на виїзді проти Лідса. Ворота "канонірів" захищав Аарон Ремсдейл.

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Вже у першому таймі Лідс пропустив тричі, чим розізлив вболівальників своєї команди. Агресію вони вирішили проявити на Ремсдейлу.

"Після першого голу кидали пляшки та різні предмети. Було кілька запальничок, я відкинув їх убік. А потім почали летіти гроші. Я подивився навколо та побачив 2 фунти. Я колекціоную двофунтові монети, тому я взяв її. Ще були монети в 1 фунт та 50 пенсів. Я поклав їх поруч із рушником, у перерві загорнув їх у рушник, побіг і залишив їх у роздягальні", – розповів голкіпер.

У другому таймі ситуація кращою не стала – монети і далі летіли в бік голкіпера. Тож за матч він назбирав 17 фунтів.

"Я поговорив з Келвіном Філліпсом, сказав йому: "Ваші фанати, мабуть, при грошах". Я зібрав з поля близько 17 фунтів. При цьому я пропустив невелику кількість грошей! Я не міг зібрати все – я набрав близько 17 фунтів", – розповів Ремсдейл.

Арсенал в цьому матчі переміг з рахунком 4:1. Єдиний гол команда пропустила з пенальті.