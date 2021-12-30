Инцидент произошел в 18-м туре АПЛ 18 декабря. В этот день Арсенал играл на выезде против Лидса. Ворота "канониров" защищал Аарон Рамсдейл.

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Уже в первом тайме Лидс пропустил трижды, чем разозлил болельщиков своей команды. Агрессию они решили проявить на Рамсдейле.

"После первого гола бросали бутылки и различные предметы. Было несколько зажигалок, я отбросил их в сторону. А потом начали лететь деньги. Я посмотрел вокруг и увидел 2 фунта. Я коллекционирую двухфунтовые монеты, поэтому я взял ее. Еще были монеты в 1 фунт и 50 пенсов. Я положил их рядом с полотенцем, в перерыве завернул их в полотенце, побежал и оставил их в раздевалке", – рассказал голкипер.

Во втором тайме ситуация лучше не стала – монеты и дальше летели в сторону голкипера. Поэтому за матч он насобирал 17 фунтов.

"Я поговорил с Келвином Филлипсом, сказал ему: "Ваши фанаты, должно быть, при деньгах". Я собрал с поля около 17 фунтов. При этом я пропустил небольшое количество денег! Я не мог собрать все – я набрал около 17 фунтов", – рассказал Рамсдейл.

Арсенал в этом матче победил со счетом 4:1. Единственный гол команда пропустила с пенальти.