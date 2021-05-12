Вартість Маліновського на трансферному ринку різко зросла, – італійські ЗМІ

Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський продовжує феєрити в Аталанті. Результативна гра українця привернула увагу топ-клубів Європи.

Гроші можуть стати на заваді трансферу

Інтер увійшов у список клубів, які найбільш зацікавлені у кандидатурі Руслана Маліновського. Спортивний директор міланської команди П'єро Аузіліо вже готовий навіть сісти за стіл перемовин із президентом Аталанти, але є одна проблема.

Цікаво Українець Маліновський другий місяць поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти

Завдяки класній грі українця його трансферна вартість різко зросла, тому Інтер навряд чи готовий викласти кругленьку суму за забивного лідера збірної України.

Його контракт із бергамівцями розрахований до 30 червня 2023 року.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу українського футболіста у 21 мільйон євро.

Аталанта ж готова відпустити українського півзахисника за 40 мільйонів євро або навіть більше. Менші суми за футболіста будуть відразу відкидатись керівництвом клубу.