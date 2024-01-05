Чоловіча збірна України з тенісу пробилася у кваліфікацію фінального турніру Кубка Девіса-2024, перемігши команду Колумбії (3:2). У наступному раунді відбору українські тенісисти зустрінуться з рекордсменом Кубка Девіса – збірною США.
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У порівнянні з попередньою заявкою у складі збірної України відбулася одна зміна. До команди приєднався Віталій Сачко – український тенісист з найкращим показником у рейтингу ATP. Уродженець Кременчука замінив Олександра Овчаренка (№946).
Склад збірної України з тенісу на матчеву зустріч проти США
- Віталій Сачко (№169 ATP)
- Олексій Крутих (№295)
- В'ячеслав Бєлінський (№512)
- Владислав Орлов (№602)
- Ілля Бєлобородько (№1183)
- Капітан – Орест Терещук.
Зазначимо, що збірна США – явний фаворит протистояння. Американці 32 рази вигравали турнір. Всього у кваліфікації Кубка Девіса зіграють 24 збірні, які боротимуться за 12 путівок на фінальну частину турніру.