Чоловіча збірна України з тенісу пробилася у кваліфікацію фінального турніру Кубка Девіса-2024, перемігши команду Колумбії (3:2). У наступному раунді відбору українські тенісисти зустрінуться з рекордсменом Кубка Девіса – збірною США.

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У порівнянні з попередньою заявкою у складі збірної України відбулася одна зміна. До команди приєднався Віталій Сачко – український тенісист з найкращим показником у рейтингу ATP. Уродженець Кременчука замінив Олександра Овчаренка (№946).

Склад збірної України з тенісу на матчеву зустріч проти США

Віталій Сачко (№169 ATP)

Олексій Крутих (№295)

В'ячеслав Бєлінський (№512)

Владислав Орлов (№602)

Ілля Бєлобородько (№1183)

Капітан – Орест Терещук.

Зазначимо, що збірна США – явний фаворит протистояння. Американці 32 рази вигравали турнір. Всього у кваліфікації Кубка Девіса зіграють 24 збірні, які боротимуться за 12 путівок на фінальну частину турніру.

Важливо. Матчева зустріч збірних України та США відбудеться 1-2 лютого. Номінальним господарем будуть українці. Матчі проходитимуть на хардовому корті SEB Arena у столиці Литви Вільнюсі.