Ван Дейк підтвердив намір порушити правило FIFA: про що мова

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк підтвердив намір приєднатись до Гарі Кейна та Гарета Бейла в порушенні правил FIFA. Мовиться про капітанську пов'язку OneLove.

Захисник "Ліверпуля" та капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк заявив, що все ще планує приєднатись до капітанів збірної Англії та Вельсу та ще 6 країн, одягнувши капітанську пов'язку OneLove попри "перспективу" отримати жовту картку. Цей напис присвячений боротьбі з усіма формами дискримінації у світі.

Натомість FIFA вирішила напередодні Мундіалю намагалась перешкодити цьому, запровадивши власну соціальну кампанію. Повідомлялось, що за пов'язки OneLove гравець може отримати жовту картку на самому початку матчу. Утім напередодні гри з Сенегалом ван Дейк підтвердив, що зіграє саме з такою капітанською пов'язкою.

Я одягну пов'язку OneLove. З нашої точки зору нічого не змінилось. Якщо я отримаю попередження, то нам доведеться це обговорити, бо я не люблю грати з жовтою карткою,

– заявив нідерландець.

Видання The Guardian повідомляло, що ван Дейк може одягнути одразу 2 пов'язки.

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Тим часом капітан збірної Англії Гарі Кейн напередодні поєдинку з Іраном повторив меседж свого нідерландського колеги. Він заявив, що перемовини між англійською федерацією та FIFA ще тривають, і це питання до матчу може бути вирішеним.

"Ми чітко дали зрозуміти, що як команда, штат й організація, ми хочемо носити цю пов'язку", – наголосив Кейн.

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Нідерланди зіграють з Сенегалом 21 листопада о 18:00. За 3 години до цього матчу пролунає стартовий свисток матчу Англія – Іран.