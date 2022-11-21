Захисник "Ліверпуля" та капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк заявив, що все ще планує приєднатись до капітанів збірної Англії та Вельсу та ще 6 країн, одягнувши капітанську пов'язку OneLove попри "перспективу" отримати жовту картку. Цей напис присвячений боротьбі з усіма формами дискримінації у світі.

Натомість FIFA вирішила напередодні Мундіалю намагалась перешкодити цьому, запровадивши власну соціальну кампанію. Повідомлялось, що за пов'язки OneLove гравець може отримати жовту картку на самому початку матчу. Утім напередодні гри з Сенегалом ван Дейк підтвердив, що зіграє саме з такою капітанською пов'язкою.

Я одягну пов'язку OneLove. З нашої точки зору нічого не змінилось. Якщо я отримаю попередження, то нам доведеться це обговорити, бо я не люблю грати з жовтою карткою,

– заявив нідерландець.

Видання The Guardian повідомляло, що ван Дейк може одягнути одразу 2 пов'язки.

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Тим часом капітан збірної Англії Гарі Кейн напередодні поєдинку з Іраном повторив меседж свого нідерландського колеги. Він заявив, що перемовини між англійською федерацією та FIFA ще тривають, і це питання до матчу може бути вирішеним.

"Ми чітко дали зрозуміти, що як команда, штат й організація, ми хочемо носити цю пов'язку", – наголосив Кейн.

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Нідерланди зіграють з Сенегалом 21 листопада о 18:00. За 3 години до цього матчу пролунає стартовий свисток матчу Англія – Іран.