Защитник "Ливерпуля" и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что все еще планирует присоединиться к капитанам сборной Англии и Уэльса и еще 6 стран, надев капитанскую повязку OneLove, несмотря на "перспективу", получить желтую карточку. Эта надпись посвящена борьбе со всеми формами дискриминации в мире.

FIFA решила накануне Мундиаля помешать этому, введя собственную социальную кампанию. Сообщалось, что за повязки OneLove игрок может получить желтую карточку в самом начале матча. Впрочем, накануне игры с Сенегалом ван Дейк подтвердил, что сыграет именно с такой капитанской повязкой.

Я надену повязку OneLove. С нашей точки зрения, ничего не изменилось. Если я получу предупреждение, нам придется это обсудить, потому что я не люблю играть с желтой карточкой,

– заявил нидерландец.

Издание The Guardian сообщало, что ван Дейк может одеть сразу две повязки.

Достойно внимания Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Тем временем капитан сборной Англии Гарри Кейн в преддверии поединка с Ираном повторил месседж своего нидерландского коллеги. Он заявил, что переговоры между английской федерацией и FIFA еще продолжаются, и этот вопрос к матчу может быть решен.

"Мы четко дали понять, что как команда, штат и организация мы хотим носить эту повязку", - подчеркнул Кейн.

Важно "Мы расстроены", – наставник сборной Сенегала о травме Мане

Нидерланды сыграют с Сенегалом 21 ноября в 18.00. За 3 часа до этого матча раздастся стартовый свисток матча Англия – Иран.