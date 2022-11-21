Так висловився наставник збірної Сенегалу Аліу Сіссе. Він зауважив, що через травму сенегальця засмучені не лише вони.

Ми говоримо не лише про сенегальців. Засмучені всі люди у світі, вся футбольна родина. Мені телефонували зі словами підтримки з усього світу. Мане представляє не лише Сенегал, а весь африканський континент,

– сказав наставник збірної Сенегалу.

Він додав, що Садіо не вистачатиме. Однак у складі збірної є ще багато досвідчених футболістів, які візьмуть на себе роль лідерів.

"Усі тренери будують гру своєї команди довкола найсильнішого гравця. Ми – не виняток, але приймаємо виклик", – наголосив Сіссе.

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У першому матчі на Мундіалі Сенегал зіграє з Нідерландами. Капітан "Ораньє" Вірджил ван Дейк підтримав свого колишнього партнера по "Ліверпулю".

Я розмовляв зі своїм колишнім одноклубником. Як друг, я просто хотів знати, як він. Це важко. Сенегалу його не вистачатиме, але сподіваюсь Нідерланди отримають трохи користі від цього,

– розповів нідерландець.

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Матч Сенегалу проти Нідерландів відбудеться 21 листопада о 18:00. Це буде другий поєдинок групи А. У першому, в матчі-відкритті, Еквадор обіграв Катар з рахунком 2:0.