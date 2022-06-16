Валлійський клуб присвятив нову форму Шахтарю: частину коштів з продажу передадуть Україні
Джерело:ФК Мертір Таун
Валлійська команда Мертір Таун вирішила підтримала Україну та Донецьк. Клуб презентував виїзну форму в кольорах Шахтаря.
Згадали Юзівку
Мертір Таун оголосив про старт продажу нових виїзних футболок, які виконані в кольорах Шахтаря. Таке рішення в клубі, який грає на сьомому рівні системи англійського футболу, прийняли після позитивної реакції на нову форму.
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Вартість футболки складає 40-50 фунтів стерлінгів (близько 1 400 та 1 800 гривень відповідно). Придбати її можна за посиланням.
Частину зароблених коштів від продажу футболок клуб передасть на підтримку України, а саме у Надзвичайний комітет Великої Британії, який збирає гроші для швидкого та ефективного реагування на катастрофи за кордоном.До слова. Валлійський клуб виступає у сьомому за силою дивізіоні англійського футболу. При цьому звичними кольорами форми команди є зелений та білий.
Мертір Таун базується у валлійському місті Мертір-Тідвіл, де мешкав Джон Юз – британський промисловець, який є засновником Донецька (Юзівки).
Нова виїзна форма валлійського клубу / Фото твіттеру команди
Традиційні кольори команди – зелений та білий / Фото з твіттеру клуба