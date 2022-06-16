Вспомнили Юзовку

Мертир Таун объявил о старте продаж новых выездных футболок, выполненных в цветах Шахтера. Такое решение в клубе, играющем на седьмом уровне системы английского футбола, было принято после положительной реакции на новую форму.

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Стоимость футболки составляет 40-50 фунтов стерлингов (около 1400 и 1800 гривен соответственно). Приобрести его можно по ссылке.

Часть заработанных средств от продажи футболок клуб передаст в поддержку Украины, а именно в Чрезвычайный комитет Великобритании, собирающий деньги для быстрого и эффективного реагирования на катастрофы за рубежом.

К слову. Валлийский клуб выступает в седьмом дивизионе по английскому футболу. При этом привычным цветом формы команды является зеленый и белый.

Мертир Таун базируется в валлийском городе Мертир-Тидвилл, где жил Джон Юз – британский промышленник, являющийся основателем Донецка (Юзовки).



Новая выездная форма валлийского клуба / Фото с твиттера команды



Новая выездная форма валлийского клуба / Фото твиттера команды