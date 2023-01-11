11-річна чемпіонка світу з шашок закупила та передала інвертори для бійців ЗСУ на передовій

Валерія Єжова вже не вперше допомагає військовим та благодійним фондам завдяки своїй грі. Дівчина вигадала цікавий спосіб, як збирати донати з перехожих.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші спортсмени згуртувались навколо допомоги ЗСУ. Хтось пішов зі зброєю в руках захищати нашу незалежність, інші допомагають в гуманітарному та фінансовому плані.

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Не залишаються осторонь і наймолодші представники спорту України. У Києві свою допомогу армії надала 11-річна чемпіонка світу з шахів Валерія Єжова.

Дівчина закупила та передала перетворювачі напруги (інвертори) для зв’язківців 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ. Зібрати кошти на прилади Валерія змогла за допомогою гри у шашки із перехожими. Суперники, які їй програли, мали задонатити на армію.

Ця ідея прийшла дівчинці після того, як її рідні бабуся та дідусь опинилися під окупацією в Бучанському районі. Ще з літа школярка активно допомагає благодійним фондам, передаючи всі зібрані гроші. Цього разу бійці звернулися до неї напряму.

Це засоби для надійного забезпечення зв’язку в підрозділах. Такі інвертори дають нам змогу отримати чистий струм, коли немає світла або живлення від генератора. Я дякую батькам, які виховали цю дівчинку та дали правильний виклик суспільству. Всі ми разом працюємо і робимо щось корисне,

– так висловив свою подяку військовослужбовець 131-го батальону.

Валерія також провела сеанс одночасної гри в шашки із начальником штабу 112-ї бригади Володимиром Валковим та головою держадміністрації Дарницького району Миколою Калашником.

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Перемога була за чемпіонкою, але вона встигла поділитися із суперниками своїми секретами успіху. Також такі сеанси дівчина влаштовує у різних торговельних центрах.