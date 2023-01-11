Росія вже майже 9 років веде загарбницьку війну проти України з метою захоплення територій та знищення нашої держави. Особливо страждає Донбас, частина якого (в тому числі Донецьк та Луганськ) знаходиться під окупацією з 2014 року.

До теми Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас

Наразі найгарячішою точкою можна назвати місто Бахмут, яке російські фашисти намагаються стерти з Землі та захопити. Втім Збройні сили України чинять героїчний опір окупантам.

Про бої за місто-герой на своїй сторінці в інстаграм висловився ексфорвард збірної України Роман Зозуля. Гравець Райо Махадаонда вкотре наголосив на катастрофічних руйнуваннях Бахмута.

"Біль. Бахмут - це земля омита кров’ю наших воїнів і задризкана рештками рашистського біосміття. Бахмут – місто героїв, фортеця незламності та сили духу нашого народу. Місто, яке вже 9 місяців намагаються захопити рашисти. 9 місяців кривавих боїв. Авіація, арта, ракети, постійні вибухи і свист куль. Сили ворога перевищують наші у 10 разів!! Але наші герої стоять, стримують і контролюють місто. Та якою ціною…

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Це філіал пекла на землі. І попри все там досі залишаються цивільні, багато з яких не погоджується на евакуацію. Вони продовжують жити в своїх домівках, під постійними обстрілами, без опалення, газу і світла. Вони готують їжу на вогні просто неба. Дякуючи волонтерам, які майже щодня їздять в Бахмут з гуманітарною допомогою, деякі мешканці мають можливість все ж таки виїхати з міста. Я впевнений, що коли війна закінчиться, битва за Бахмут увійде в підручники історії. Про неї зніматимуть фільми. Але сьогодні Бахмут бореться. Ми віримо у наших захисників, молимось за них і допомагаємо усім, чим можемо. Бахмут - незламний. Сильний. Героїчний,

– написав Зозуля.

Відзначимо, що Роман активно допомагає українській армії з початку війни у 2014 році. Футболіст відправляє необхідні речі на фронт та заснував благодійний фонд "Народна Армія".

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За свою кар'єру Зозуля пограв за Динамо, Дніпро, Бетіс, Альбасете, Фуенлабраду та Райо Махадаонда. Крім того, на рахунку нападника 4 голи у 33-х матчах за збірну України.