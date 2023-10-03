"Наші спортсмени мають бути поряд з вбивцями їхніх мам": Сушкевич про участь РФ на Паралімпіаді

Президент Паралімпійського комітету України розлючений через допуск росіян на міжнародну арену. У нього виникло логічне запитання до відповідальних за допуск.

Валерій Сушкевич розповів, як Росія змогла потрапити на Паралімпіаду-2024. Очільник відзначив, що країна-агресор використала свій звичний "прийом".

Варте уваги Тривожний натяк: Бах видав божевільний спіч про участь усіх країн на Олімпіаді, попри війну

Пропаганда промила мізки

Валерій Сушкевич, як і усі свідомі люди, незадоволений тим фактом, що росіяни отримали нагоду позмагатись на міжнародній першості, уникаючи усіх своїх злочинів. Президент Паралімпійського комітету України розповів, країни з яких частин світу допомогли Росії досягти допуску до Паралімпіади-2024 у нейтральному статусі.

Сушкевич зазначив, що аргументи на користь росіян лунали від африканських та азійських країн, зокрема, з їхніх уст звучали фрази, типу: "Як же ми можемо порушити права спортсменів? Вони не винні в тому, що творить держава". Валерій до того ж підкреслив, що Росія відразу ж користувалась нагодою, відзначавши, що спорт поза політикою, а також те, що атлети не повинні відповідати за якісь політичні співпраці між країнами.

До мене підходив не один делегат Генеральної асамблеї і говорив відверто, що є тиск через посольство Росії на національні паралімпійські комітети через відповідні суб'єкти в урядах цих країн. Я не готовий відкрити назву цих країн, бо вони мені не давали повноваження на це. Я запитав у делегатів Асамблеї: "Як українські паралімпійці можуть стояти на спортивних аренах поряд із ґвалтівниками та вбивцями їхніх батьків, сестер, мам? Стояти поряд із тими, хто розстрілював їхні домівки, руйнував українські міста й села? Або стояти поряд із тими, хто в соціальних мережах підтримував цю вбивчу "спеціальну військову операцію"?,

– сказав Сушкевич.

До того ж Президент Паралімпійського комітету України задав ще низку риторичних запитань, на які не отримав відповіді, зокрема: "Як взагалі ці суб’єкти паралімпійського спорту Росії можуть бути нейтральними? Ви їх можете вважати нейтральними? Ви хочете бути з ними в паралімпійській сім’ї?".

Сушкевич відзначив, що українськими зусиллями вони змогли вигнати на цілий рік росіян з міжнародного паралімпійського руху, але проти них діяла "потужна пропагандистська машина". Тому Валерій підкреслив, що особисто збирається працювати над процедурою ідентифікації "нейтральності" спортивних суб’єктів із Росії, які мають намір брати участь в Паралімпіаді в Парижі.