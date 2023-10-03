Валерий Сушкевич рассказал, как Россия смогла попасть на Паралимпиаду-2024. Глава отметил, что страна-агрессор использовала свой привычный "прием".

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Пропаганда промыла мозги

Валерий Сушкевич, как и все сознательные люди, недоволен тем фактом, что россияне получили возможность сразиться на международном первенстве, избегая всех своих преступлений. Президент Паралимпийского комитета Украины рассказал, страны из каких частей мира помогли России достичь допуска к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Сушкевич отметил, что аргументы в пользу россиян звучали от африканских и азиатских стран, в частности, из их уст звучали фразы типа: "Как же мы можем нарушить права спортсменов? Они не виноваты в том, что творит государство". Валерий к тому же подчеркнул, что Россия сразу же воспользовалась случаем, отмечая, что спорт вне политики, а также то, что атлеты не должны отвечать за какие-то политические сотрудничества между странами.

Ко мне подходил не один делегат Генеральной ассамблеи и откровенно говорил, что есть давление через посольство России на национальные паралимпийские комитеты через соответствующие субъекты в правительствах этих стран. Я не готов открыть название этих стран, потому что они мне не давали полномочия на это. Я спросил делегатов Ассамблеи: "Как украинские паралимпийцы могут стоять на спортивных аренах рядом с насильниками и убийцами их родителей, сестер, мам? Стоять рядом с теми, кто расстреливал их дома, разрушал украинские города и села? Или стоять рядом с теми, кто в социальных сетях поддерживал эту убийственную "специальную военную операцию"?

– сказал Сушкевич.

К тому же, Президент Паралимпийского комитета Украины задал еще ряд риторических вопросов, на которые не получил ответа, в частности: "Как вообще эти субъекты паралимпийского спорта России могут быть нейтральными? Вы их можете считать нейтральными? Вы хотите быть с ними в паралимпийской семье" е?".

Сушкевич отметил, что украинскими усилиями они смогли выгнать на целый год россиян из международного паралимпийского движения, но против них действовала "мощная пропагандистская машина". Поэтому Валерий подчеркнул, что лично намерен работать над процедурой идентификации "нейтральности" спортивных субъектов из России, которые намерены участвовать в Паралимпиаде в Париже.

Напомним. Россиянам разрешили принять участие на Паралимпиаде-2024 под нейтральным статусом, однако даже рассматривался вариант, что страна-агрессор и ее приспешница смогут выступать под собственной символикой.