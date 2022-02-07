Валентина Семеренко достроково покидає Олімпійські ігри, – ЗМІ

Українська біатлоністка Валентина Семеренко не зможе допомогти українській команді на Олімпійських іграх в наступних гонках. Спортсменка найближчим часом повернеться в Україну.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього – запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку", – заявив Бринзак.

Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина,

– сказав керманич українського біатлону.

Як Семеренко виступила на Олімпіаді-2022