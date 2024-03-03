Одноклубник Яремчука зламав ногу в битві з Реалом: відео моторошної травми

Валенсія у поєдинку 27-го туру Ла Ліги відібрала очки у лідера Ла Ліги мадридського Реала. Проте ця нічия дорого коштувала "кажанам".

У суботу, 2 березня, у рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія зіграла в бойову нічию з Реалом (2:2). Кінцівка яскравого поєдинку запам'яталася не лише скандальним моментом зі скасованим голом, але й моторошною травмою гравця "кажанів", пише 24 Канал.

Читайте також Суддя "вкрав" перемогу Реала: відео скандального моменту зі скасуванням голу у ворота Валенсії

Захиснику Валенсії понівечили коліно

На 87-й хвилині матчу хавбек "вершкових" Орельєн Тчуамені у боротьбі за м'яч впав на захисника Валенсії Муктара Діакабі. Внаслідок падіння коліно гвінейського легіонера "кажанів" неприродно вивернулася. Футболіста винесли на ношах з поля та одразу замінили. Очевидно, що Діакабі надовго вибув зі складу Валенсії.

Відео страшної травми Діакабі

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував травму свого футболіста.

Діакабі – найгірша новина вечора. Подивимося, що станеться. Іноді розумієш, що є речі, які неможливо контролювати. Жести гравців були дуже яскравими. Будемо сподіватися, що травм буде менше,

– цитує Бараху іспанське видання Marca.

Що відомо про Діакабі