Одноклубник Яремчука зламав ногу в битві з Реалом: відео моторошної травми
Валенсія у поєдинку 27-го туру Ла Ліги відібрала очки у лідера Ла Ліги мадридського Реала. Проте ця нічия дорого коштувала "кажанам".
У суботу, 2 березня, у рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія зіграла в бойову нічию з Реалом (2:2). Кінцівка яскравого поєдинку запам'яталася не лише скандальним моментом зі скасованим голом, але й моторошною травмою гравця "кажанів", пише 24 Канал.
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Захиснику Валенсії понівечили коліно
На 87-й хвилині матчу хавбек "вершкових" Орельєн Тчуамені у боротьбі за м'яч впав на захисника Валенсії Муктара Діакабі. Внаслідок падіння коліно гвінейського легіонера "кажанів" неприродно вивернулася. Футболіста винесли на ношах з поля та одразу замінили. Очевидно, що Діакабі надовго вибув зі складу Валенсії.
Відео страшної травми Діакабі
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував травму свого футболіста.
Діакабі – найгірша новина вечора. Подивимося, що станеться. Іноді розумієш, що є речі, які неможливо контролювати. Жести гравців були дуже яскравими. Будемо сподіватися, що травм буде менше,
– цитує Бараху іспанське видання Marca.
Що відомо про Діакабі
- Муктар Діакабі народився 19 грудня 1996 року у французькому місті Вандом. Футболом розпочав займатися в академіях Верту, Нанта та Ліона.
- У 2016 році дебютував у французькій Лізі 1 за Ліон. За "ткачів" центральний захисник відіграв 55 матчів, забив 7 голів та віддав 2 асисти.
- Результативним захисником зацікавилася Валенсія, яка у 2018 році придбала Діакабі за 15 мільйонів євро. У першому ж сезоні став володарем Кубка Іспанії.
- За цей час гвінеєць відіграв за "кажанів" 176 матчів, забив 8 голів та зробив 2 гольові передачі.
- Діакабі грав за юнацьку та молодіжну збірні Франції. У 2022 році прийняв запрошення виступати за Гвінею. На цей час відіграв 9 матчів (1 гол) за африканську збірну.