Вадим Шахрайчук ще донедавна був тренером збірної України з хокею. А також очолив хокейний клуб Київ Кепіталз. Однак 19 вересня дисциплінарний комітет Федерації хокею України в ході розгляду дисциплінарного провадження відсторонив головного тренера національної збірної команди України Вадима Шахрайчука від виконання посадових обовʼязків на строк до двох місяців, або до винесення остаточного рішення. Причин для розгляду дисциплінарного провадження не називали.

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Однак вже згодом стало відомо, що ще в травні 2023 року Служба безпеки України надіслала лист до Міністерства молоді та спорту України, в якому вказувала на те, що у Вадима Шахрайчука є російське громадянство. Це підтверджувалося наявністю в нього російського паспорта, який він отримав ще у 2008 році, та російського ІПН.

Поки ж остаточного рішення щодо тренерської роботи Шахрайчука в збірній України не винесено. Але Шахрайчук отримав ще одне покарання від того ж дисциплінарного комітету. Його оштрафували на 5 тисяч гривень "за некоректні висловлювання на адресу офіційних осіб матчу". Сталося це після матчу Київ Кепіталз проти херсонського Дніпра.

"У коментарі за підсумками зустрічі першого туру Favbet ліги, Вадим Валерійович зосередився не на грі, а на тому, що (чи хто) завадив його команді цю гру показати", – так прокоментували це рішення у Федерації хокею України.