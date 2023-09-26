20 вересня Федерація хокею України відсторонила від роботи зі збірною головного тренера Вадима Шахрайчука. Проте про причини такого рішення не повідомлялося. Тоді такі дії у Федерації назвали проміжними.

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Гра в мовчанку Федерації та Мінмолодьспорту

За інформацією ЗМІ, Служба безпеки України у тренера збірної виявила російське громадянство. Про це голова СБУ Василь Малюк проінформував міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта ще у травні 2023 року. Однак тоді реакції Федерації та міністерства не було.

У листі СБУ зазначається, що Вадим Шахрайчук набув російське громадянство у 2008 році. На даний час паспорт РФ залишається дійсним.

Лист СБУ до Вадима Гутцайта / телеграм-канал Курбанова

Російський паспорт Вадима Шахрайчука / телеграм-канал Курбанова