Ольга Саладуха "рознесла" Томаса Баха, який усіма силами намагається повернути спортсменів з країни-агресора та її поплічниці у спорт. Легкоатлетка до свого допису прикріпила символічне фото.

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Ольга Саладуха вважає, що на думку Томаса Баха, найбільшою проблемою світового спорту є повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань і, зокрема, на Олімпіаду-2024. Легкоатлетка порівнює "проблему" Баха з реаліями України, оскільки в українців зруйновано майже 350 спортивних об’єктів, вбито щонайменше 300 професійних спортсменів і тренерів. Саладуха зазначає, що не дивлячись на це в МОК найбільш постраждалими залишаються росіяни та білоруси, є спортивними пропагандистами.

Опираючись на слова Баха, який сказав, що причетні до війни не потраплять на спортивні арени, Ольга наводить в приклад ЧС з дзюдо, де, щонайменше 15 членів команди є військовими. Тобто це ті люди, які прямо зараз на українській землі коять злочини. На думку легкоатлетки, за таким сценарієм буде проходити відбір й в інших видах спорту.

МОК дав загальну індульгенцію агресору. Тепер надія на окремі федерації, які мають розуміння справжніх олімпійських принципів. А також на уряди держав, що вони своїми прямими санкціями не допустять адептів війни до своїх країн. А щодо Томаса Баха, то він вже увійшов в історію. Як спортивний функціонер на "підтанцьовках" в Путіна та як людина, що власноруч знищить моральний авторитет світового спорту,

– сказала Саладуха.

Володимир Путін та Томас Бах / Фейсбук Саладухи

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