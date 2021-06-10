УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з нової форми слоган "Героям слава". Відповідне рішення було прийнято після скарги від Росії.

УЄФА знайшов політичний сенс

Російське видання "Чемпіонат" першим повідомило, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС).

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Повідомляється, що Україну зобов'язали прибрати з неї напис "Героям слава". Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі "Слава Україна" він начебто несе політичний сенс.

Натомість контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Україна отримала рішення УЄФА

24 канал звернувся за коментарем в УАФ. Пресаташе збірної України Олександр Гливинський підтвердив, що УАФ отримала рішення УЄФА і наразі спілкується з організацією.

Гливинський додав, що коментувати рішення буде президент УАФ Андрій Павелко.

Що відомо про форму збірної України