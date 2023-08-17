Більше шансів виграти трофей: УЄФА змінить формат розіграшу Суперкубка уже в 2024-му році

Європейський союз готує певні зміни стосовно престижного титулу. Тепер колективи матимуть більше шансів на тріумф.

УЄФА готує реформу розіграшу Суперкубка УЄФА. Нововведення можуть стартувати уже в 2024-му році.

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Потрібно прогресувати

Союзу європейських асоціацій, уже напевне, набридло розігрувати Суперкубок за допомогою лише одному матчу, або ж вони вирішили уважити інші єврокубкові змагання. Діло в тому, що УЄФА планує змінити формат розіграшу престижного трофея. Статися це може уже в наступному році, тобто, Манчестер Сіті, котрий здолав Севілью тільки у серії післяматчевих пенальті (1:1 в основний час), може стати останнім клубом у своєму роді.

УЄФА раніше уже вніс певні зміни до формату розіграшу Суперкубка. У фінальному поєдинку не буде екстратаймів, а все відразу перейде до серії післяматчевих пенальті.

Континентальний союз уже має на увазі, який формат стане реформеним. УЄФА планує сконцентруватись на Фіналі чотирьох, таким чином, саме така кількість клубів тепер буде розігрувати між собою Суперкубок УЄФА. Варто відзначити, що в Союзі європейських асоціацій ще не розібрались з критеріями відбору до "фіналу", тобто невідомо, які змагання будуть "делегувати" команди до матчу за Суперкубок. Можливо, таку нагоду отримає і переможець Ліги конференцій.

Рекордсмени за перемогами у матчі за Суперкубок

Барселона – 5 перемог ( 4 других місця)

4 других місця) Реал Мадрид – 5 тріумфів (3 других місця)

Мілан – 5 перемог ( 2 других місця)

2 других місця) Ліверпуль – 4 тріумфи ( 2 других місця)

4 2 других місця) Аякс –3 перемоги ( 1 друге місце)

1 друге місце) Атлетіко – 3 тріумфи (без поразок у фіналі)

З 1972-го року доля титулу вирішувалась у двоматчевому протистоянні, а участь в ньому брали тріумфатор ЛЧ та володар Кубка Кубків. Таке дійство тривало до 1997-го року, оскільки згодом народився Кубок УЄФА, який пізніше переріс у Лігу Європи. У 1998-му році за престижний трофей почали боротися переможці ЛЧ та ЛЄ, яким вистачало всього одного матчу, аби вирішити долю титулу.