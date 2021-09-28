УЄФА закрив останні справи проти клубів-учасників Суперліги

УЄФА повідомив про закриття дисциплінарних проваджень проти Барселони, Ювентуса й Реала щодо створення Суперліги. Вони були останніми клубами, проти яких було відкрите провадження в цій історії.

Апеляційний орган УЄФА оголосив відкрите проти футбольних клубів провадження недійсним без будь-яких претензій – так, ніби його ніколи й не було.

До слова УЄФА не може виключити клуби Суперліги зі своїх турнірів – рішення суду

Справа Суперліги – все

Відповідне рішення ухвалили після постанови іспанського суду, який зобов'язав керівний орган УЄФА скасувати всі юридичні санкції, накладені на клуби, та не вживати жодних заходів, щоб спробувати виключити їх з Ліги Чемпіонів.

Після цього в УЄФА вирішили призупинити своє дисциплінарне провадження проти клубів Барселона, Ювентус і Реал, хоча й заявляли, що будуть продовжувати відстоювати власну позицію. Решта клубів-членів Суперліги погодились на колективний штраф.

Щоб уникнути зайвих ускладнень, УЄФА не вимагатиме виплати будь-якої суми, запропонованої у травневих деклараціях клубів, поки триває судовий процес у Мадриді з участю, зокрема, УЄФА,

– повідомляє європейський футбольний союз.

Коротко про скандал з Суперлігою