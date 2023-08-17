Клуби із Саудівської Аравії горять бажанням зіграти у Лізі чемпіонів. Наразі мрії команд із Близького Сходу розцінюють як "божевілля".

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Не бачать межі

Зіркові футболісти, котрі перебралися у Саудівську Аравію почали сумувати за пристрастю європейського футболу. Тамтешні колективи марять надіями, аби отримати нагоду зіграти в найпрестижнішому клубному турнірі Лізі чемпіонів. Та от на даний момент УЄФА не готовий піти на поводу Саудівської Аравії та погодитись на авантюру із світу фантастики. Та от представники Близького Сходу навряд так легко зійдуть з дистанції, а, скоріше за все, за допомогою великої кількості зіркових футболістів спробують переконати УЄФА.

Варто відзначити, що саудити мають два престижних турніри Азії, а саме Кубок арабських чемпіонів та азійська Ліга чемпіонів. Втім, цього саудівцям замало і вони хочуть змагатися ще й в Європі. Футбольна асоціація Саудівської Аравії уже розглядає можливість участі одного клубу із Близького Сходу у Лізі чемпіонів УЄФА у сезоні-2024/25. До того саудити розробили план, згідно яким "вайлд кард" у розіграш головного єврокубка отримає переможець національного чемпіонату.

Нагадаємо. Переможцем азійської Ліги чемпіонів у 2022-му році стала японська Урава, яка у вирішальному двоматчевому протистоянні здолала саудівський Аль-Хілаль. А от Кубок арабських чемпіонів підкорився саудівському Аль-Насру, який у фіналі здолав той ж Аль-Хілаль. Перемогу "Лицарям Неджда" приніс Кріштіану Роналду.

Божевільна вигадка. Серйозні журналісти і ЗМІ питають нас, правда щось чи ні, вони не говорять про такі дурниці. У Лізі чемпіонів, як і в усіх турнірах УЄФА, будуть грати лише європейські клуби, президент Чеферін казав це 100 разів. Слухати і писати правду, здається, непросто, але ми живемо в такому божевіллі. Вірніше, деякі живуть, –

колишній відомий футболіст Звонімір Бобан про затію саудитів.

Зіркові гравці, які перебрались у Саудівську Аравію