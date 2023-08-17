Клубы из Саудовской Аравии горят желанием сыграть в Лиге чемпионов. Пока мечты команд с Ближнего Востока расценивают как "безумие".

Достойно внимания Персональный самолет, дом с 25 спальнями и прочее: детали сытого контракта Неймара с Аль-Хилялем

Не видят границы

Перебравшиеся в Саудовскую Аравию звездные футболисты начали скучать по страсти европейского футбола. Тамошние коллективы грезят надеждами, чтобы получить возможность сыграть в самом престижном клубном турнире Лиге чемпионов. Но вот сейчас УЕФА не готов пойти на поводу Саудовской Аравии и согласиться на авантюру из мира фантастики. Но представители Ближнего Востока вряд ли так легко сойдут с дистанции, а, скорее всего, с помощью большого количества звездных футболистов попытаются убедить УЕФА.

Стоит отметить, что у саудитов два престижных турнира Азии, а именно Кубок арабских чемпионов и азиатская Лига чемпионов. Впрочем, этого саудовцам маловато и они хотят соперничать еще и в Европе. Футбольная ассоциация Саудовской Аравии уже рассматривает возможность участия одного клуба с Ближнего Востока в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 2024/25. К тому же саудиты разработали план, согласно которому "вайлд кард" в розыгрыш главного еврокубка получит победитель национального чемпионата.

Напомним. Победителем азиатской Лиги чемпионов в 2022 году стала японская Урава, которая в решающем двухматчевом противостоянии одолела саудовский Аль-Хилаль. А вот Кубок арабских чемпионов подчинился саудовскому Аль-Насре, который в финале одолел тот же Аль-Хилаль. Победу "Рыцарям Неджда" принес Криштиану Роналду.

Безумная выдумка. Серьезные журналисты и СМИ спрашивают нас, правда что-то или нет, они не говорят о таких пустяках. В Лиге чемпионов, как и во всех турнирах УЕФА, будут играть только европейские клубы, президент Чеферин говорил это 100 раз. Слушать и писать правду, кажется, непросто, но мы живем в таком безумии. Вернее, некоторые живут, –

бывший известный футболист Звонимир Бобан о затеи саудитов.

Звездные игроки, перебравшиеся в Саудовскую Аравию