Неймар перебрався до саудівського грошовитого Аль-Хіляля із Близького Сходу. Стали відомі цікаві деталі угоди між сторонами.

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Футбол в раю

Саудівський колектив виплатив ПСЖ за бразильського вінгера 90 мільйонів (Неймар наразі очолює топ найдорожчих трансферів усіх часів, оскільки парижани придбали його у Барселони за 222 мільйони). До тог ж зірковий футоліст отримуватиме 250 мільйонів євро на рік. До слова, Кріштіану Роналду, який "відкрив" усім шлях до Саудівської Аравії, своєю гроб заробляє 200 мільйонів євро у Аль-Насрі.

До речі. Аль-Хілаль хотів придбати двох інших зірок ПСЖ, а саме Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, проте спроби провалились. Саудити пропонували аргентинцю заробітню плату в 600 мільйонів євро на рік, а французу – 700 мільйонів.

Та от Неймара на Близькому Сході не обділили лише високою заробітньою платою. У контракті пихатого бразильця із Аль-Хілялем прописані також наступні пункти, котрі має реалізувати саудівський клуб:

Будинок з 25 спальнями та з басейном 40×10 метрів, а також три сауни.

5 штатних працівників будинку.

Три авто: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán та особистий цілодобовий водій.

Рахунки за ресторани, готелі та різні інші витрати під час його вихідних днів надсилатимуться у штаб-квартиру клубу для оплати.

Персональний літак. 500 тисяч євро за кожну публікацію у соціальних мережах, яка рекламує Саудівську Аравію.

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