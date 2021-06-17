Удар по спонсорах Євро-2020: в УЄФА вимагають припинити "флешмоб", який розпочав Роналду

У Союзі європейських футбольних асоціацій закликали гравців на пресконференціях не прибирати зі столів продукцію спонсорів Євро-2020. Своєрідний флешмоб розпочав Кріштіану Роналду, коли напередодні матчу Португалії з Угорщиною відставив подалі від себе дві пляшки Coca-Cola.

Представник УЄФА Мартін Каллен заявив, що вони "спілкувалися з національними збірними з цього приводу". Про це він повідомив під час брифінгу у четвер, 17 червня.

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Це важливо, оскільки доходи спонсорів важливі для турніру та європейського футболу,

– сказав чиновник.

Мартін Каллен наголосив, що правила турніру вимагають від Союзу дотримання обіцянок, даних офіційним спонсорам. Гравці повинні поважати спонсорів та їхній внесок у європейський футбол.

Окрім цього, він прокоментував дії Поля Погба, зазначивши, що пиво Heineken, яке франузький півзахисник прибрав зі столу на післяматчевій пресконференції, було безалкогольним.

Гравці прибрали продукцію спонсорів

На пресконференції перед матчем проти Угорщини Кріштіану Роналду прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та закликав уболівальників пити воду.

Повторив витівку КріРо хавбек збірної Франції Поль Погба після поєдинку з Німеччиною. Він, керуючись релігійними поглядами, відставив пляшку пива Heineken.

Завдав удару по спонсорах також італієць Мануель Локателлі. Після зустрічі зі Швейцарією футболіст переставив пляшки Coca-Cola, залишивши на передньому плані звичайну воду.

Coca-Cola та Heineken є одними з 12 найбільших спонсорів Євро-2020, які сприяють загальному доходу УЄФА від турніру на майже 2 мільярди євро (2,4 мільярда доларів).