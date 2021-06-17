Удар по спонсорах Євро-2020: в УЄФА вимагають припинити "флешмоб", який розпочав Роналду

17 червня 2021 , 19:45
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Джерело:

AP

У Союзі європейських футбольних асоціацій закликали гравців на пресконференціях не прибирати зі столів продукцію спонсорів Євро-2020. Своєрідний флешмоб розпочав Кріштіану Роналду, коли напередодні матчу Португалії з Угорщиною відставив подалі від себе дві пляшки Coca-Cola.

Представник УЄФА Мартін Каллен заявив, що вони "спілкувалися з національними збірними з цього приводу". Про це він повідомив під час брифінгу у четвер, 17 червня.

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Це важливо, оскільки доходи спонсорів важливі для турніру та європейського футболу,
– сказав чиновник.

Мартін Каллен наголосив, що правила турніру вимагають від Союзу дотримання обіцянок, даних офіційним спонсорам. Гравці повинні поважати спонсорів та їхній внесок у європейський футбол.

Окрім цього, він прокоментував дії Поля Погба, зазначивши, що пиво Heineken, яке франузький півзахисник прибрав зі столу на післяматчевій пресконференції, було безалкогольним.

Гравці прибрали продукцію спонсорів

Довідка. Coca-Cola та Heineken є одними з 12 найбільших спонсорів Євро-2020, які сприяють загальному доходу УЄФА від турніру на майже 2 мільярди євро (2,4 мільярда доларів).
Автор: Олег Васьків