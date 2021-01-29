УЄФА реформує Лігу чемпіонів на фоні чуток про Суперлігу: що відомо

Футбольна Суперліга, яку начебто планують втілити у життя топ-клуби Європи, схоже, змушує діяти УЄФА. На тлі новин про створення європейської Суперліги УЄФА розглядає можливість зміни формату проведення Ліги чемпіонів.

Джерело: AS

За інформацією джерела, на базі Ліги чемпіонів може бути створена нова футбольна кампанія. У ній, окрім УЄФА, матимуть вплив учасники турніру.

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Новий турнір стартує у 2024 році?

Наразі начебто ведуться переговори про проєкт на 9 років. Старт оновленого турніру заплановано на 2024 рік. Існує ймовірність, що оновлений турнір розпочнеться у 2022 або 2023 році, якщо сторони узгодять деталі.

Повідомляється, що президент УЄФА Александер Чеферін вже веде переговори з п'ятьма представниками асоціації європейських клубів. Зокрема, Реалом, Ювентусом, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Фенербахче.

Чеферін готовий надати європейським топ-клубам більше впливу на новий турнір. Окрім того, в оновленому турнірі буде нова система розподілу доходів, яка задовольняла б найбільші клуби.

Оновлена ​​Ліга чемпіонів, ймовірно, вплине на проведення національних чемпіонатів. Число команд в лігах можуть обмежити до 16-18, а кубкові національні змагання будуть проводитися в 4-5 раундів.

Реакція УЄФА

Пресслужба УЄФА для ТАСС прокоментувала інформацію про зміну формату Ліги чемпіонів.

"Як неодноразово заявляв УЄФА, на цей момент проводяться широкі консультації з усіма зацікавленими сторонами, і ніякого рішення по цій темі прийнято не було. На цьому етапі у нас немає додаткової інформації та коментарів, які ми могли б надати", – повідомили у пресслужбі УЄФА.

Що таке європейська Суперліга

Ідея зі створенням Суперліги буцімто виникла в декількох топ-клубів Європи. Зокрема, в УЄФА звинуватили президента мадридського Реала Флорентіно Переса.

Проєкт ніколи не було публічно представлено. Відтак, ніяких перевірених деталей досі немає.

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За інформацією ЗМІ, у Суперлізі мали б виступити топові команди з Англії (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті), Іспанії (Реал, Барселона, Атлетіко), Італії (Ювентус, Мілан, Інтер), Франції (ПСЖ, Марсель) та Німеччини (Баварія, Боруссія Д).

Однак цей перелік клубів не остаточний. Його з року в рік змінювали ЗМІ.

У ФІФА проти створення Суперліги. Там пригрозили, що заборонять клубам та футболістам брати участь у матчах під своєю егідою.