ФІФА пригрозила футболістам та клубам за участь у створені Суперліги
Європейські топ-клуби вже давно роздумують над тим, щоб створити так звану Суперлігу. Однак тепер їм на заваді стала ФІФА, яка пригрозила як клубам, так і футболістам.
На офіційному сайті ФІФА опублікована спільна заява організації та шести конфедерацій (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК та УЄФА). У ній заявили, що вони виступають проти створення європейської Суперліги.
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"Таке об'єднання не буде визнано ні ФІФА, ні жодною конференцію. Будь-який клуб або гравець, який бере участь у таких змаганнях, не буде мати права участі у будь-яких змаганнях під егідою ФІФА чи відповідних конференцій", – йдеться в заяві.
Там також нагадали, що вони визнають лише Клубний чемпіонат світу як турнір міжконтинентального масштабу, а також усі міжнародні клубні турніри, які організовані відповідними конфедераціями.
Таким чином, якщо клуби таки вирішать створити європейську Суперлігу, то ці команди не зможуть виступати в єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, які організотовані УЄФА. А футболісти не зможуть виступати за свої збірні на Чемпіонаті світу та Європи та у кваліфікаціях цих турнірів.
Що відомо про європейську Суперлігу
- Це ідея президента мадридського Реалу Флорентіно Переса створити чемпіонат, в якому виступали б лише європейські топові клуби. Цей проєкт публічно так і не було представлено, тож його деталі – мало відомі.
- У Суперлізі мали б виступити топові команди з Англії (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті), Іспанії (Реал, Барселона, Атлетіко), Італії (Ювентус, Мілан, Інтер), Франції (ПСЖ, Марсель) та Німеччини (Баварія, Боруссія Д). Навіть цей перелік клубів не є остаточний, адже деякі команди "випадали" зі списку, в залежності від їх фінансової успішності. Деякі клуби мали гарантовані місця в турнірі, у той час як інші – статус запрошених. Серед таких – португальська Бенфіка, турецький Галатасарай, російський Зеніт тощо.
- Також невідомо було, коли саме мали б відбуватися матчі. Адже календар ігор більшості команд передбачає матчі у внутрішньому чемпіонаті, єврокубках та кубкових змаганнях. Вільних "вікон" для такого турніру майже немає. Тож цілком ймовірно, що командам довелося б відмовитися від участі у внутрішніх турнірах, що це надто влаштовувало команди з АПЛ.
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