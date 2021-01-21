Європейські топ-клуби вже давно роздумують над тим, щоб створити так звану Суперлігу. Однак тепер їм на заваді стала ФІФА, яка пригрозила як клубам, так і футболістам.

На офіційному сайті ФІФА опублікована спільна заява організації та шести конфедерацій (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК та УЄФА). У ній заявили, що вони виступають проти створення європейської Суперліги.

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"Таке об'єднання не буде визнано ні ФІФА, ні жодною конференцію. Будь-який клуб або гравець, який бере участь у таких змаганнях, не буде мати права участі у будь-яких змаганнях під егідою ФІФА чи відповідних конференцій", – йдеться в заяві.

Там також нагадали, що вони визнають лише Клубний чемпіонат світу як турнір міжконтинентального масштабу, а також усі міжнародні клубні турніри, які організовані відповідними конфедераціями.

Таким чином, якщо клуби таки вирішать створити європейську Суперлігу, то ці команди не зможуть виступати в єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, які організотовані УЄФА. А футболісти не зможуть виступати за свої збірні на Чемпіонаті світу та Європи та у кваліфікаціях цих турнірів.

Що відомо про європейську Суперлігу