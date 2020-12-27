Суперліга – футбольний проєкт, який все частіше з'являється у ЗМІ. Неодноразово повідомлялося, що за проєктом стоять гранди європейського футболу. Та президент УЄФА назвав головним ініціатором Суперліги – власника мадридського Реала Флорентіно Переса.

Президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував Переса, який, за його словами, є прихильником ідеї про створення європейської Суперліги. Про це повідомляє As.

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Суперліга – мрія Переса

Чеферін стверджує, що Флорентіно Перес уже 30 років марить ідеєю створити Суперлігу. Однак, за його словами, інші гранди відмовилися від цієї ідеї.

Це вже 30 років є мрією Флорентіно Переса. Два головні кандидати на пост президента Барселони публічно відмовилися від цієї ідеї, як і Баварія, Ювентус та англійські клуби. Він дивиться на футбол тільки сьогодні, можливо, завтра, але не думає про майбутнє,

– сказав Чеферін.

Він запевнив, що формат Ліги чемпіонів залишиться незмінним до 2024 року.

"Ми не будемо проводити матчі у вихідні, щоб зберегти цінність національних ліг. Але ми хочемо створити трохи іншу, цікавішу систему, яка охоплює абсолютно все. Мрія зіграти в Лізі чемпіонів буде такою ж особливою, як і зараз", – розповів Чеферін.