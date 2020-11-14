Збірна України 14 листопада проведе матч Ліги націй проти Німеччини. Текстову онлайн-трансляцію матчу в німецькому Лейпцизі проведе Спорт 24.

Матч 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна розпочнеться о 21:45. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Чи зможе Україна вперше перемогти Німеччину: анонс важливого матчу Ліги націй

Українська збірна перед грою має серйозні кадрові проблеми. Зокрема, через коронавірус до гри готувалися всього 20 футболістів. За день до поєдинку через коронавірус Андрій Шевченко втратив Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Віктора Коваленка.

У збірної Німеччини також кадрові проблеми. Через дискваліфікацію гру пропускає Тоні Кроос. Також поєдинок пропустять Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Юліан Дракслер (ПСЖ), Суат Сердар ("Шальке"), Емре Джан ("Боруссія", Дортмунд) та Кай Гаверц ("Челсі").

Збірна України ніколи не перемагала Німеччину. Шляхи команд перетиналися сім разів. У чотирьох офіційних зустрічах "Маншафт" святкувала перемогу.

Ще два офіційні поєдинки завершилися нічиєю. Попередня гра між збірними відбулася 10 жовтня у Києві й завершилася перемогою німців 2:1.

Німеччина та Україна ділять друге місце в групі. Перемога дозволить кожній збірній поборотися за перше місце в групі з Іспанією.

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй