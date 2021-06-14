УЄФА пригрозив Данії технічною поразкою після інциденту з Еріксеном

Під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією стався моторошний інцидент. Гравець Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість. На щастя, Еріксена врятували й матч продовжили. Однак УЄФА міг присудити данцям технічну поразку.

У футболістів не було вибору

Легенда збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував догравання матчу Фінляндія – Данія. Поєдинок продовжили приблизно через 2 години після інциденту з Еріксеном.

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Колишній воротар поставив під сумнів інформацію від УЄФА, що матч продовжили за порадою футболістів. Шмейхель каже, що гравцям запропонували три варіанти.

Один з варіантів – технічна поразка збірній Данії.

Перший – дограти решту 50 хвилин відразу. Другий варіант – дограти 50 хвилин на наступний день опівдні. Третій – технічна поразка 0:3,

– зазначив Шмейхель.

Ексворотар Манчестер Юнайтед вважає, що у футболістів не було вибору щодо долі поєдинку.

"Так що вирішуйте самі. Чи справді дограти відразу було бажанням гравців? Чи був у них вибір? Я не думаю. Як ви могли почути на вчорашній пресконференції, тренер серйозно засмучений, що дозволив гравцям повернутися", – резюмував Шмейхель.

Що сталося з Еріксеном: коротко