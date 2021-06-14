УЄФА пригрозив Данії технічною поразкою після інциденту з Еріксеном

Під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією стався моторошний інцидент. Гравець Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість. На щастя, Еріксена врятували й матч продовжили. Однак УЄФА міг присудити данцям технічну поразку.
У футболістів не було вибору
Легенда збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував догравання матчу Фінляндія – Данія. Поєдинок продовжили приблизно через 2 години після інциденту з Еріксеном.
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Колишній воротар поставив під сумнів інформацію від УЄФА, що матч продовжили за порадою футболістів. Шмейхель каже, що гравцям запропонували три варіанти.
Один з варіантів – технічна поразка збірній Данії.
Перший – дограти решту 50 хвилин відразу. Другий варіант – дограти 50 хвилин на наступний день опівдні. Третій – технічна поразка 0:3,
– зазначив Шмейхель.
Ексворотар Манчестер Юнайтед вважає, що у футболістів не було вибору щодо долі поєдинку.
"Так що вирішуйте самі. Чи справді дограти відразу було бажанням гравців? Чи був у них вибір? Я не думаю. Як ви могли почути на вчорашній пресконференції, тренер серйозно засмучений, що дозволив гравцям повернутися", – резюмував Шмейхель.
Що сталося з Еріксеном: коротко
- Наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Еріксен втратив свідомість. Капітан Данії Сімон К'яєр першим надавав допомогу футболісту.
- Після цього на футбольне поле вибігли медики та почали надавати йому допомогу. Водночас партнери Крістіана по команді обступили його, щоб Еріксен не був в об'єктиві камер.
- Еріксен покидав поле на ношах, але вже при свідомості. Його госпіталізували у лікарню, що поряд зі стадіоном. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний.
- Лікар збірної Данії повідомив, що Еріксен пережив зупинку серця. Футболіста "повернули" після одного розряду дефібрилятора.
- Матч Данія – Фінляндія вирішили дограти у той же день. Фінляндія здобула мінімальну перемогу.